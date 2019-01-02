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Секс по расписке: экс-следователь оценил перспективы взволновавшего Украину закона

среда, 02 января 2019, 14:03

Осуществлять практическое применение новых законодательных норм, связанных с введением секса по расписке будут суды.

Об этом в комментарии "Апострофу" заявил экс-следователь по особо важным делам МВД Руслан Сушко.

"Для поимки преступников и расследования подобных преступлений практически ничего не изменится. В пока еще действующей редакции Уголовного кодекса, изнасилование предполагает физическое насилие как таковое, и очень сложно было доказывать вину, если физического насилия не было. Теперь же законодатель ввел понятие добровольности. Да, могут быть перегибы, но уверен, что практика будет наработана, когда суды дадут разъяснение, что понимать под добровольностью или ее отсутствием", - резюмировал он.

Подробнее о нововведениях, читайте в материале "Апострофа": Расписка для секса: как не стать насильником на супружеском ложе.

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