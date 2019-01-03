Порошенко показал, как провел 2018 год: опубликованы фото

Президент Украины Петр Порошенко в фото рассказал, каким его глаза увидели прошедший 2018 год.

Снимками, которые смогли запечатлеть самые трогательные моменты ушедшего года он поделился на своей странице в Facebook.

Так, на одной из фото Порошенко побывал в освобожденной от боевиков Катериновке (Луганськая область) 16 марта. Также Порошенко запечатлели с новоизбранным предстоятелем Украинской Поместной Православной Церкви Митрополитом Киевским и всей Украины Епифанием на Всеукраинском Православном Объединительном Соборе 15 декабря в Киеве.

Кроме того, Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко принял участие в крестном ходе по случаю 1030-летия со дня крещения Киевской Руси-Украины в Киеве 28 июля.

Также Порошенко засняли во время торжеств по случаю третьей годовщины Национальной полиции Украины в Киеве 4 июля 2018 года. Львовская обл. А также у могилы украинского военнослужащего Юрия Костива 16 октября.