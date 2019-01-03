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В сети показали печальное фото из прифронтового села на Донбассе

четверг, 03 января 2019, 23:14

Прифронтовой поселок Зайцево изнемогает от тягот войны.

Тому свидетельством служит снимок, опубликованный на странице фонда "Вернись живым" в Facebook.

"Качелей и каруселей почти не видно - они поросли бурьяном в человеческий рост, и сходить с дороги в тех широтах - идея не самая лучшая. Полторы недели назад "прилетело" в дом, где жила семья с двумя детьми. К счастью, люди не пострадали, но потеряли жилье и вынуждены были бежать просто среди зимы", - говорится в сообщении.

На весь поселок работает один-единственный магазин, и продавец, пользуясь отсутствием конкуренции, накручивает цены до фантастических масштабов.

"Идешь за какой-то мелочью - оставляешь там 500 гривен", - говорят военные.

А ведь в лучшие времена в Зайцево было 1500 дворов. Сейчас уцелевшие дома можно пересчитать по пальцам. Часть поселка до сих пор оккупирована боевиками.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото печальной победы "освободителей" Донбасса.

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