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Давно не выходил на связь: стало известно о пропаже в России украинского политзаключенного

пятница, 04 января 2019, 14:10

Родные незаконно осужденного в оккупированном Крыму украинца Евгения Панова более трех недель мы не знают где находится узник Кремля.

Об этом в Facebook написал брат политзаключенного Игорь Котелянец.

"После того, как в октябре московский "суд" подтвердил приговор в 8 лет колонии строгого режима (ему, как и симферопольском оккупационному суду доказательств для этого не понадобилось, достаточно указания ФСБ) Женю держали в Москве, в СИЗО "Матросская тишина". Затем его вывезли. Доставили в Ростов, потом Краснодар, а затем в Симферополь. В начале декабря его снова вывезли из Крыма в Краснодар. А оттуда, по нашей информации - в Саратов. Однако где он сейчас и что с ним мы не знаем уже более трех недель", - рассказал он.

По словам Котелянца, сейчас МИД и консулы Украины в России, а также Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова пытаются узнать, где находится Панов.

"По неподтвержденной информации, конечным пунктом его этапа должен стать колония в Омске, где его должны оставить на отбывания политического наказания. Колония в этом городе известна тем, что не так давно тамошние заключенные устроили бунт, протестуя против пыток, которые поступают с ними служители этого средневекового заведения. Сейчас готовимся к кассации, а также готовим иск в Европейский суд по правам человека", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее Верховный суд России признал законным приговор Панову, осужденному к восьми годам колонии строгого режима якобы за подготовку диверсий в оккупированном Крыму.

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