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Митрополит Епифаний рассказал о будущем сотрудничестве с УПЦ (МП)

пятница, 04 января 2019, 10:31

Двери новосозданной Православной церкви в Украине открыты для всех православных страны, в то числе прихожан УПЦ (МП).

Об этом в интервью Deutsche Welle рассказал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

"Моя позиция четкая, она была высказана сразу после Объединительного собора: двери нашей церкви открыты для всех православных Украины. Мы приглашаем всех представителей, которые сейчас находятся в лоне Русской православной церкви, присоединиться к независимой ПЦУ. Если говорить об определенной стратегии, то она должна строиться на евангельских принципах, любви, мире, согласии, братском взаимоуважении", - подчеркнул он.

Владыка пояснил, что в ПЦУ понимают, что в Украине будет и дальше существовать Русская православная церковь и будет много желающих оставаться там, но против этого ничего не имеют.

"Все должны выбирать свой религиозный центр добровольно. Архиерей с епархией или священник с общиной должны определиться: если они на общем собрании решают, что хотят добровольно присоединиться к новообразованной ПЦУ, соответственно, обращаются к нам, и мы принимаем их уже в нашу структуру единой ПЦУ", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась онлайн-карта перехода парафий из УПЦ (МП) в ПЦУ.

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