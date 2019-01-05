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Отработанный материал: в сети поделились показательной историей про одноногого боевика ДНР

суббота, 05 января 2019, 08:29

В сети опубликовали историю боевика так называемой ДНР после войны на Донбассе.

Об этом сообщает журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter.

"Типичная история "защитника Донбасса". Повоевал за ДНР, оторвало ногу, теперь никому не нужен, просит милостыню. Отработанный материал. А мог бы жить в мирном городе, нормально работать, растить детей", - написал он.

Также Казанский разместил скриншот с российской социальной сети "ВКонтакте". Там написали, что раненый военнослужащий нуждается в помощи и ищет работу.

Как сообщал "Апостроф", на официальном сайте "совета министров" ДНР обнаружился секретный "премьер-министр". А 4 января по состоянию на 18:00 боевики на Донбассе один раз обстреляли позиции украинских военных, один боец получил ранение.

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