Тимошенко приняла участие в рождественской литургии в Софийском соборе

Юлия Тимошенко вместе с народными депутатами "Батькивщины" приняла участие в рождественской литургии, которая состоялась в Софии Киевской.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Богослужение проводил Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Лидер "Батькивщины" поздравила присутствующих с Рождеством Христовым и официальным получением томоса об автокефалии.

По словам Тимошенко, в эти праздничные дни происходили события, которые ждали украинцы многих поколений.

"То, что официальное получение томоса произошло в Святой вечер - это символ, это знак того, что Господь благословил Украину на победу, а украинцев на хорошую и мирную жизнь. Сегодня все украинцы благодарят Бога за то, что помогает выстоять в борьбе за веру, правду, Украину. Добро обязательно побеждает! Пусть нашей стране и всем нам помогает Господь! Верю, что все будет хорошо, и Господь всегда будет беречь Украину", - подчеркнула она.

Участие в праздничной литургии также приняли руководители государства, парламента и правительства, и народные депутаты.