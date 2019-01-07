РУС. | УКР.

понедельник, 7 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

7 января

14:27
​Погибли 6 человек: появились видео спасения экипажа судна, на котором были украинцы
14:05
​Судно с украинцами утонуло у побережья Турции: фото и данные о погибших
13:49
​Спокойной жизни не будет: в Украине пояснили, что делает Россию серьезной угрозой для мира
13:19
​Стало известно о смерти на Донбассе бойца ВСУ родом из Коломыи
13:17
Во Львове может случиться трагедия: опубликовано видео ЧП на ярмарке в центре города
13:09
Тимошенко приняла участие в рождественской литургии в Софийском соборе
13:02
Девятикратный чемпион мира по ралли бросил вызов лайнеру: опубликовано яркое видео
12:35
Волонтер рассказал, как бойцы ВСУ делали боевикам смертельные новогодние "подарки"
12:25
Ани Лорак отдыхает в Майами в компании известного российского артиста
12:12
​В Киеве снова подешевел бензин: цены на заправках на этой неделе
12:05
Страна победившей глупости: в Украине спрогнозировали действия России в 2019 году
11:44
​Митрополит Епифаний проводит рождественскую литургию в Софийском соборе: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Тимошенко приняла участие в рождественской литургии в Софийском соборе

понедельник, 07 января 2019, 13:09

Юлия Тимошенко вместе с народными депутатами "Батькивщины" приняла участие в рождественской литургии, которая состоялась в Софии Киевской.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Богослужение проводил Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Лидер "Батькивщины" поздравила присутствующих с Рождеством Христовым и официальным получением томоса об автокефалии.

По словам Тимошенко, в эти праздничные дни происходили события, которые ждали украинцы многих поколений.

"То, что официальное получение томоса произошло в Святой вечер - это символ, это знак того, что Господь благословил Украину на победу, а украинцев на хорошую и мирную жизнь. Сегодня все украинцы благодарят Бога за то, что помогает выстоять в борьбе за веру, правду, Украину. Добро обязательно побеждает! Пусть нашей стране и всем нам помогает Господь! Верю, что все будет хорошо, и Господь всегда будет беречь Украину", - подчеркнула она.

Участие в праздничной литургии также приняли руководители государства, парламента и правительства, и народные депутаты.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Рождество 2019: обычаи и традиции празднования

Святой вечер 2019: традиции и обычаи Сочельника

Все будет иначе: синоптики рассказали о погоде на Рождество

Победят только романтики

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: