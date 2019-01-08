Филарет высказался о своей "должности" после создания ПЦУ и предоставления томоса

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что после создании поместной ПЦУ остается патриархом.

Об этом сообщает информагентство УНИАН.

Также Филарет отметил, что предстоятелем единой поместной ПЦУ является митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и подчеркнул, что он остается патриархом.

"Сегодня имеем предстоятеля Блаженнейшего митрополита Епифания, который является предстоятелем Украинской православной церкви, но я остаюсь патриархом", - сказал он.

Филарет добавил, что получение томоса об автокефалии Православной церкви Украины является радостным событием, которое совершилось на Рождество Христово.

Как сообщал "Апостроф", томос об автокефалии православной церкви Украины должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата.