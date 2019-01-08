​Нанес 60 ножевых: житель Кривого Рога жестоко расправился с иностранцем

В ночь на 6 января в Кривом Роге ранее судимый местный житель убил 28-летнего гражданина РФ, с которым распивал алкоголь.

Об этом сообщает Нацполиция области.

"Убийство произошло в ночь с 5 на 6 января на одной из улиц Терновского района г. Кривой Рог. Установлено, что вечером 5 января подозреваемый распивал спиртные напитки совместно с умершим. В результате между мужчинами возник конфликт, в ходе которого 40-летний мужчина нанес своему оппоненту около 60 ударов ножом по конечностям и туловищу", - говорится в сообщении.

Полицейские установили личность подозреваемого - им оказался ранее судимый местный житель.

"Также установлено, что 28-летний погибший был гражданином Российской Федерации. Сейчас следственные действия продолжаются", - добавили в правоохранительном ведомстве.

Злоумышленник задержан. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.115 УК Украины (убийство). Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", подозреваемого в жестоком убийстве двух иностранных студенток в Харькове задержали в субботу, 5 января.