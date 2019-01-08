РУС. | УКР.

вторник, 8 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 января

18:28
​Крушение корабля возле Турции: появились свежие новости о спасенных украинцах
18:19
Стало известно о смерти экс-руководителя "Укрзализныци": фото
18:12
​Нанес 60 ножевых: житель Кривого Рога жестоко расправился с иностранцем
18:10
Модель совершила пикантный поступок ради одного из лучших футболистов мира: опубликованы горячие фото
18:06
Лазарев фоткал? Ани Лорак озадачила поклонников пикантным фото
17:45
На выборы президента зарегистрировались еще 4 кандидата
17:42
​Из-за свирепых морозов в Киеве заработали пункты обогрева: адреса
17:16
Стал известен приговор суда для важного пособника оккупантов в Крыму
17:04
​Под Киевом случилось смертельное ДТП на пешеходном переходе: фото
16:53
Чиновница Одесского медуниверситета Дубинина попала в ТОП-10 нарушителей-коррупционеров
16:43
В Греции впервые за зиму выпал снег: опубликованы яркие фото и видео
16:41
Долго всех обманывала: шведская спортсменка завершила карьеру по необычной причине
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Нанес 60 ножевых: житель Кривого Рога жестоко расправился с иностранцем

вторник, 08 января 2019, 18:12

В ночь на 6 января в Кривом Роге ранее судимый местный житель убил 28-летнего гражданина РФ, с которым распивал алкоголь.

Об этом сообщает Нацполиция области.

"Убийство произошло в ночь с 5 на 6 января на одной из улиц Терновского района г. Кривой Рог. Установлено, что вечером 5 января подозреваемый распивал спиртные напитки совместно с умершим. В результате между мужчинами возник конфликт, в ходе которого 40-летний мужчина нанес своему оппоненту около 60 ударов ножом по конечностям и туловищу", - говорится в сообщении.

Полицейские установили личность подозреваемого - им оказался ранее судимый местный житель.

"Также установлено, что 28-летний погибший был гражданином Российской Федерации. Сейчас следственные действия продолжаются", - добавили в правоохранительном ведомстве.

Злоумышленник задержан. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.115 УК Украины (убийство). Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", подозреваемого в жестоком убийстве двух иностранных студенток в Харькове задержали в субботу, 5 января.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Рождество 2019: обычаи и традиции празднования

Святой вечер 2019: традиции и обычаи Сочельника

Все будет иначе: синоптики рассказали о погоде на Рождество

Победят только романтики

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: