Опубликовано фото одного из украинских моряков, погибших при крушении возле Турции

В сети показали фото украинского моряка, который погиб 7 января у берегов Турции на затонувшем сухогрузе Volgo-Balt 214.

Снимок опубликовало издание sq.com.ua.

Список моряков сухогруза опубликовал журналист Андрей Клименко. Четверых из них - Руслана Бодника, Владимира Овдиенко, Ростислава Вязовского и Дмитрия Крепеца - спасти не удалось.

Как стало известно из страниц моряков в социальных сетях, погибший Руслан Бодник - житель Харькова. В профиле 30-летний мужчина указал, что он окончил Одесскую морскую академию. На затонувшем судне погибший был вторым помощником капитана.

У мужчины остались жена и двое дочерей.

Как сообщал "Апостроф", 7 января у северного побережья Турции грузовое судно с украинскими моряками на борту потерпело крушение, в результате чего шесть человек погибли. Известно, что на борту находилось тринадцать членов экипажа, в том числе девять граждан Украины, двое граждан Азербайджана и двое россиян.

Позже в сети появились фото документов погибших украинцев.