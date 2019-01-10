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Сеть взорвал неудачный фотошоп снимка премьера Австралии: опубликованы яркие мемы

четверг, 10 января 2019, 19:49

В Австралии смеются над фотографией своего премьер-министра Скотта Моррисона, которую неудачно зафотошопили и опубликовали на его сайте.

Об этом сообщает ВВС.

На семейном фото политика дизайнер, на которого переложили вину, решил отбелить кеды, которые показались ему не очень презентабельного вида. Обувь сделали яркого белого цвета, который сразу бросается в глаза, что сразу заметили пользователи сети.

Интернет-юзеры не упустили момент и посмеялись над ситуацией, сделав множество мемов.

Сам же Скотт Моррисон отреагировал на это с юмором, написав: "Сообщение для моего офиса: я не просил улучшать мне обувь, но если вы должны пользоваться "фотошопом", пожалуйста, сосредоточьтесь лучше на моих волосах (или, вернее, их отсутствии), а не на ногах!"

Также премьер опубликовал фото своих кед, отметив, что не знал об измененном фото.

"Вот они во всей своей красе - мой выбор обуви, когда я не в костюме", - написал Моррисон на своей странице в Twitter.

На сайте премьер-министра фотографию уже заменили на оригинальную, неотретушированную.

Как сообщал "Апостроф", сеть рассмешил очередной фейк о "гибели" героя интернет-мемов под видом "героя Новороссии".

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