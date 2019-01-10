В сети показали грустные фото из дождливого Крыма

В сети опубликовали грустные фотографии после новогодних праздников из дождливого оккупированного Россией Крыма.

Снимки разместила блогер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

Фото были сделаны в городе Гурзуф. На них видно печальный, серый и безлюдный город.

"Зимний дождь и новогодняя тоска", - написала блогер.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали фото пустого вокзала в оккупированном Россией Крыму. Кроме этого в сети продолжают публиковать фотографии из оккупированного Крыма: пустой вокзал, огражденная железной решеткой платформа автовокзала и "роскошный" туалет. А ранее Ялта удивила пользователей соцсетей отсутствием какого-либо выбора продуктов в супермаркетах, - на полках был представлен только один продукт. Также в интернете опубликовали снимки "уютных" крымских дворов, которые утопают в мусоре.