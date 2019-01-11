Свиное поле: в сети показали новые печальные фото Крыма при оккупантах

В одном из крупнейших курортных городов оккупированного Крыма, Ялте, можно увидеть горы мусора и газоны, которые в сети сравнивают со "свиным полем".
Об этом свидетельствуют фото, опубликованные на Twitter странице RoksolanaToday&Крым.
"С Новым годом и Рождеством жители Ялты! С годом свиньи. Главная клумба города Ялта встречает нас свиным полем", – пишет блогер в комментарии к одному из опубликованных фото.
"Место проведения новогоднего квеста "Найди жёлудь!", – добавляют в комментариях.
Кроме того, также на фото попали ялтинские стихийные свалки.
"Ялта. Город-срач. Неизведанными тропами свалок", – говорится в подписи к фотографиям.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети сравнили новогоднюю атмосферу в Крыму и материковой Украине на примере оккупированной Ялты.