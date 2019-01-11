Священник ПЦУ высказался о возможности канонизации Бандеры

В случае, если ПЦУ захочет канонизировать Степана Бандеру, это может вызвать вопросы у Константинополя и других поместных церквей.

Об этом в интервью BBC заявил архиепископ Даниил Памфильський Украинской православной церкви в США.

"Когда канонизовуеться святой, в ту личность в течение определенного периода люди смотрят ли произошло какое-то связанное с ней чудо, действительно люди молились о ее покровительство и так далее... потом ставят в известность о канонизации другие поместные церкви. Поэтому говорить о канонизации политических лидеров - я думаю, мы не пойдем на такие радикальные действия", - пояснил он.

Даниил напомнил, что канонизацию Николая Второго и всей царской семьи РПЦ признали не все церкви.

"Для внутреннего честсвование того святого Московской церковью - это замечательно. Мы, Украинская церковь за границей, не признаем канонизации Николая II.

Так бывает, что церковь провозглашает своих внутренних святых, но они не выходят на всеправославный уровень. В католической церкви их называют блаженными. Мы называем их святыми, но для внутреннего почитания", - отметил владыка.

Как сообщал "Апостроф", 9 января, в Стамбуле члены Синода Вселенского Патриархата подписали томос об автокефалии для Украинской церкви.