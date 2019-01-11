РУС. | УКР.

пятница, 11 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.80
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

11 января

17:13
Кубок мира по биатлону: результаты и видео мужского спринта в Оберхофе
17:03
Юрист пояснила, чем опасен для украинцев новый "закон про секс"
16:58
Ветеран АТО заявил о необходимости "взять за горло" украинских олигархов
16:55
Муж Ани Лорак засветился в компании таинственной незнакомки
16:50
Где смотреть онлайн женскую гонку преследования Кубка мира в Оберхофе: расписание трансляций
16:41
Украинский футболист передал привет россиянам, празднуя гол: опубликовано видео
16:36
Вонь и хамство: в сети показали печальные фото из Севастополя
16:21
Шансы выжить невелики: новые подробности похищения бандита, причастного к убийствам Вороненкова и Жилина
16:14
Не хватает рабов крутить педали: сети возмутил ответ "Укрзализныци" по работе эскалатора на вокзале в Киеве
16:07
Священник ПЦУ высказался о возможности канонизации Бандеры
15:59
Быстро влился: появилось яркое видео первой тренировки украинского нападающего в Испании
15:48
Закрыл дома и не выпускает: известный российский актер избил жену
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Священник ПЦУ высказался о возможности канонизации Бандеры

пятница, 11 января 2019, 16:07

В случае, если ПЦУ захочет канонизировать Степана Бандеру, это может вызвать вопросы у Константинополя и других поместных церквей.

Об этом в интервью BBC заявил архиепископ Даниил Памфильський Украинской православной церкви в США.

"Когда канонизовуеться святой, в ту личность в течение определенного периода люди смотрят ли произошло какое-то связанное с ней чудо, действительно люди молились о ее покровительство и так далее... потом ставят в известность о канонизации другие поместные церкви. Поэтому говорить о канонизации политических лидеров - я думаю, мы не пойдем на такие радикальные действия", - пояснил он.

Даниил напомнил, что канонизацию Николая Второго и всей царской семьи РПЦ признали не все церкви.

"Для внутреннего честсвование того святого Московской церковью - это замечательно. Мы, Украинская церковь за границей, не признаем канонизации Николая II.

Так бывает, что церковь провозглашает своих внутренних святых, но они не выходят на всеправославный уровень. В католической церкви их называют блаженными. Мы называем их святыми, но для внутреннего почитания", - отметил владыка.

Как сообщал "Апостроф", 9 января, в Стамбуле члены Синода Вселенского Патриархата подписали томос об автокефалии для Украинской церкви.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Борьба с лудоманией или ее имитация: как в УНЛ не хотят замечать игровую зависимость

Казачьи бои в Запорожье и звездочеты во Львове: как украинцы праздновали Рождество

Холодно, но не очень: синоптики предупредили о смене погоды в Украине

Рождество 2019: обычаи и традиции празднования

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: