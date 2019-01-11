Вонь и хамство: в сети показали печальные фото из Севастополя

Появились новые печальные фото из аннексированного Россией Севастополя, инфраструктура которого из года в год становится все хуже.

Соответствующие фото опубликовал блогер под ником RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"1-я гор больница. Стыд и срам, а так же вонь..... Хамское отношение к пациентам!!!!!! Отделение Челюстно Лицевая Хирургия"- цитата Госдеп беспощаден... " – говорится в подписи к фото.

На снимках можно увидеть фото больницы, стены которой облупились от старости. Матрасы и подушки также оставляют желать лучшего.

Как сообщал "Апостроф", в Новый год 2017-208 также воровали игрушки. Тогда в оккупированном Россией городе Севастополь украли много игрушек, которыми украшали городские елки. А в сети сравнили новогоднюю атмосферу в Крыму и материковой Украинена примере оккупированной Ялты. Также жители аннексированного Крыма развеселили абсурдными фото с празднования Рождества.