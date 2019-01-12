Резонансный закон в Украине про насилие и секс: юрист опроверг 5 мифов

Юрист Максим Магда развеял пять популярных мифов "закона про секс".

О них он написал на своей странице в Facebook.

"В чем же изменения? С практической точки зрения они не такие уж и кардинальные, как кажется. Появление в законе термина "добровольное согласие" фактически дополнительно разъясняет одним: "Если лицо не желает - оставь его в покое!", А другим: "Если я не хочу - никто не имеет права меня принуждать". Последнее правило, например, очень подходит для случаев домашнего насилия, когда и обидчик, и пострадавшее лицо не понимают, что секс без согласия - это изнасилование, а не супружеский долг. Но так было и до 11 января, просто об этом мало кто говорил", - отметил он.

Также адвокат отметил следующий важный момент.

"Вынужден разочаровать любителей шуток, но никаких соглашений, актов, расписок и т.д. закон не предусматривает. И свидетели также не нужны. Главное в отношениях - отсутствие принуждения. Кстати, если лицо согласилось на интимные отношения из-за обещания, например, жениться, поехать вместе на Мальдивы и т.д., то тут имеем добровольное согласие", - уточняет Магда.

Также он указал, что изменения касаются как мужчин, так и женщин.

Как сообщал "Апостроф", ранее юрист пояснила, чем опасен для украинцев новый "закон про секс".