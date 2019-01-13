Не Киев: назван самый комфортный город Украины

Львов признали самым комфортным для проживания украинским городом согласно "индексу качества жизни".

Соответствующий рейтинг обнародовал международный исследовательский портал Numbeo.

Первое место в списке занимает столица Австралии Канберра. Следом за лидером - Эйндховен (Нидерланды), а на третьем - столица Северной Каролины (США) Роли.

Львов занял 175 место, Киев - 192, на 195 строчке рейтинга оказалась Одесса, на 196 - Харьков, 202 место занял Днепр.

Рейтинг по индексу качества жизни был сформирован, исходя из 8 показателей: индекс покупательной способности, индекс безопасности, сфера здравоохранения, стоимость жизни, индекс времени движения транспорта, загрязнения, климат и другие показатели.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появился рейтинг самых влиятельных украинцев.