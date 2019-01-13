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Удалили часть легкого: активист Михайлик рассказал о своем спасении

воскресенье, 13 января 2019, 16:31

Председатель одесской ячейки партии "Сила людей", общественный активист Олег Михайлик, которого прооперировали в Германии после покушения, заявил, что не доверяет украинским правоохранителям.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Большие вопросы у меня и не только у меня, были, есть и будут к украинским правоохранителям. Это полный ужас, стыд и откровенный саботаж с их стороны по выполнению своих прямых обязанностей. Я не знаю, почему мы должны их содержать, когда они ведут себя как враги нашего государства Украина и самих украинцев?!" - отметил активист.

По его словам, он находится в Германии под наблюдением немецких врачей и в ожидании экспертизы пули, извлеченной из его грудной клетки, немецкими правоохранителями.

"Я вынужден быть в том числе и потому, что не доверяю украинским правоохранителям", - написал Михайлик.

Активист подчеркнул, что операция оказалась намного сложнее, чем предварительно ожидали украинские и немецкие врачи.

"Пуля была очень глубоко в ткани легкого и еще прикрыта аортой. Именно эту аорту пуля разорвала после выстрела, причинив мне большую потерю крови и клиническую смерть. Поэтому немецким врачам пришлось вскрывать грудную клетку и удалить часть легкого вместе с пулей. А операция длилась вместо запланированных 2-х часов почти 5", - рассказал он.

Как сообщал "Апостроф", покушение на Олега Михайлика произошло в Одессе 22 сентября. Активист пережил клиническую смерть.

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