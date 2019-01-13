В сети показали трогательное фото украинского снайпера на Донбассе

Украинского снайпера в зоне Операции объединенных сил на Донбассе сфотографировали с котом.

Соответствующий снимок опубликовал на своей странице в Twitter блогер под ником "Конопляный Шмелик".

На фото можно увидеть снайпера Вооруженных сил Украины, который находится на своей укрепленной позиции в маскировке и за мешками с песком. Уникальным фото делает то, что рядом со снайпером камера зафиксировала также пушистого черно-белого кота.

"Дополнительная маскировка", – шутит блогер.

Напомним, ранее в сети опубликовали фотографии котов, которые живут в зоне боевых действий на Донбассе вместе с украинскими военнослужащими.

Кроме того, как ранее сообщал "Апостроф", на Донбассе на позиции у бойцов 72-й бригады ВСУ живет кот, который имеет позывной "Герцог".