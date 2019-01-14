В Москве посадили командира авиаразведки ДНР: подробности

В России суд приговорил "экс-главу разведки" ДНР Дмитрия Лысаковского-Коцубанова к шести годам колонии.

Об этом в Twitter написал журналист Денис Казанский.

"Хунта, что ты делаешь, прекрати", - написал он.

По информации российских СМИ, Лысаковского-Коцубанова (позывной "Гудвин") осудили за рейдерский захват особняка на Гоголевском бульваре в Москве. Его подельники якобы не получили деньги от покупателей здания - экс-главы Россельхозбанка Юрия Трушина и его зятя Артёма Куранова.

По версии обвинения, подкупив судью Ирину Баранову за €100 тыс и $4 тыс, уже осужденные преступники перепродали дом с помощью адвоката Евгения Рыжова за $7,5 млн офшору Лысаковского.

Спасаясь от уголовных дел, "Гудвин" уехал воевать на Донбасс. Рыжов и Баранова бежали в США. Из Америки юрист пытался за взятку в $3 млн главе ГСУ СКР Александру Дрыманову закрыть уголовное дело.

Лысаковский-Коцубанов в материалах суда называется "командиром группы разведки ГРУ Генштаба ДНР" и официальным представителем "республики" в Международном уголовном суде.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети возмутила разрешенная Кремлем инициатива боевиков ДНР.