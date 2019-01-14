В сети показали свалку около детских и оздоровительных учреждений в Крыму: фото

В оккупированном Россией Крыму устроили свалку для мусора около детских и оздоровительных учреждений.

Об этом сообщает блогер RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

"Симферополь. Залесская. Все что вы здесь увидите, всего-то на расстоянии 10-20 метров от тротуара около детских и оздоровительного учреждений", - написала она.

Также блогер разместила фотографии, на которых видно, что на обочине валяются пустые бутылки и другой мусор.

Как сообщал "Апостроф", улицы разных городов оккупированного Россией Крыма просто утопают в мусоре. В сети опубликовали фото свалки мусора в одном из жилых дворов в городе Керчь в оккупированном Россией Крыму. Также пользователей социальных сетей возмутили горы мусора в оккупированной российской армией Алупке.