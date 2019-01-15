​Непогода в Украине: появились фото серьезных ДТП на заснеженных трассах

Из-за плохих погодных условий на дорогах Украины создается множество опасных ситуаций, в том числе и ДТП.

О сложных условиях на дороге сообщил в Facebook один из водителей Павел Горинов, публикуя соответствующие фото.

Мужчина опубликовал снимки слетевших в кювет грузовиков и снегоуборочной техники.

Он сообщил, что дорога в направлении Днепр-Киев полностью покрыта льдом, а состояние асфальта оставляет желать лучшего. По пути он запечатлел несколько фур, вылетевших с трассы, а также снегоуборочный грейдер.

По сообщению "Укравтодора", проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Однако стоит отметить, что в Луганской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Тернопольской областях наблюдается небольшой снег. На Волыни идет умеренный снег. В Донецкой и Харьковской областях снег с дождем, а в Днепропетровской и Запорожской - дождь.

При такой погоде очень велика вероятность образования гололеда, ведь днем асфальт намокает от осадков, а с вечерним похолоданием он покрывается слоем льда. Скользкие участки порой бывает проблематично распознать, ведь внешне асфальт выглядит сухим, а на самом деле он покрыт стеклянным слоем льда. Водители называют такое явление - "черный лед". Для того, чтобы уберечь себя от аварии, необходимо придерживаться скоростного режима, периодически "прощупывать тормоза", а также не делать резких маневров: все действия должны выполняться плавно. Ключевым фактором является выбранная дистанция к идущему впереди транспортному средству.

Как сообщал "Апостроф", киевлян и жителей Киевской области ждет значительное ухудшение погодных условий, метели и порывы ветра 15-20 м/с.