Пропажа бойца Нацгвардии в Виннице: родители рассказали о конфликте с командиром

Родители 20-летнего нацгвардейца, Ярослава Софиина, связывают исчезновение сына с конфликтом с его командованием.

Об этом пишут местные СМИ.

"Ярослав спокойный, воспитанный и заботливый парень. Никогда не исчезал. После окончания колледжа пищевых технологий пошел на срочную службу. После этого в мае прошлого года подписал контракт с Нацгвардией. В свое время мужа отсюда призывали во время шестой волны мобилизации на фронт. Откликался очень хорошо, мол, командиры - порядочные люди, есть дисциплина. Ярославу тоже все нравилось до времени. А потом стала слышать от него жалобы на отношение в части. Он имел желание перейти к другому взвода через командира батальона и рот ого", - рассказывает мать пропавшего.

По словам матери, сын рассказывал, что командиры относились к нему и к другим ребят слишком жестко и предвзято.

"Последний раз мы общались 9 января утром. Ярослав очередной раз заявил, что больше на службу не пойдет. Я стала ссориться с ним, ведь он военнообязанный и так делать нельзя. Впрочем, сын был настроен решительно. В обед он уже не отвечал и больше трубку не брал. От 11 января его мобильный телефон вообще выключен", - далее рассказывает мать.

Родители Ярослава просят неравнодушных помочь найти сына.

Парень мог быть одет в черную продолговатую куртку с лисьим мехом и капюшоном или темно-синюю куртку со змейкой, красную спортивную кофту и темно-синие спортивные штаны, серо-белые кроссовки на низком ходу.

Из документов при нем было только удостоверение военнослужащего.

В полиции продолжаются поисковые мероприятия. Знакомые парня рассказали, что он намеревался несколько дней "погулять", о чем их сообщал.

В пресс-службе Западного территориального управления Нацгвардии пока не комментируют ситуацию. Объясняют, что сделают это только после письменного запроса.

Как сообщал "Апостроф", в Одессе полиция разыскивает 20-летнюю девушку, которая исчезла около трех недель назад. Также сообщалось, что в Киеве обнаружили убитой пропавшую ранее девушку, вместе с ней нашли также труп ее парня.