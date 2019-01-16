РУС. | УКР.

среда, 16 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

16 января

12:05
В роскошных нарядах от украинских дизайнеров: Тина Кароль произвела фурор во Львове
11:55
Пропажа бойца Нацгвардии в Виннице: родители рассказали о конфликте с командиром
11:45
Стало известно о жуткой находке в киевской канализации: опубликованы фото
11:41
Днепропетровская ОГА полностью обновила старую школу в Покрове: опубликованы фото
11:31
​В России прогремел мощный взрыв на химзаводе: первые фото и видео
11:25
У экс-нардепа Мартыненко заявили о попытках запугать его адвокатов
11:23
Известный украинский режиссер снял фильм об Ани Лорак
11:13
Нападение киллеров на офицера полиции в Харькове: появились новые подробности и фото
11:11
​На Кипре арестовали многомиллионные активы известного украинского олигарха
11:07
​Суд на украинскими моряками в РФ: стала известна участь еще четырех узников Кремля
10:55
"Заря" может усилиться футболистом "Шахтера"
10:43
Знаменитая певица подала в суд на своего отца
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Пропажа бойца Нацгвардии в Виннице: родители рассказали о конфликте с командиром

среда, 16 января 2019, 11:55

Родители 20-летнего нацгвардейца, Ярослава Софиина, связывают исчезновение сына с конфликтом с его командованием.

Об этом пишут местные СМИ.

"Ярослав спокойный, воспитанный и заботливый парень. Никогда не исчезал. После окончания колледжа пищевых технологий пошел на срочную службу. После этого в мае прошлого года подписал контракт с Нацгвардией. В свое время мужа отсюда призывали во время шестой волны мобилизации на фронт. Откликался очень хорошо, мол, командиры - порядочные люди, есть дисциплина. Ярославу тоже все нравилось до времени. А потом стала слышать от него жалобы на отношение в части. Он имел желание перейти к другому взвода через командира батальона и рот ого", - рассказывает мать пропавшего.

По словам матери, сын рассказывал, что командиры относились к нему и к другим ребят слишком жестко и предвзято.

"Последний раз мы общались 9 января утром. Ярослав очередной раз заявил, что больше на службу не пойдет. Я стала ссориться с ним, ведь он военнообязанный и так делать нельзя. Впрочем, сын был настроен решительно. В обед он уже не отвечал и больше трубку не брал. От 11 января его мобильный телефон вообще выключен", - далее рассказывает мать.

Родители Ярослава просят неравнодушных помочь найти сына.

Парень мог быть одет в черную продолговатую куртку с лисьим мехом и капюшоном или темно-синюю куртку со змейкой, красную спортивную кофту и темно-синие спортивные штаны, серо-белые кроссовки на низком ходу.

Из документов при нем было только удостоверение военнослужащего.

В полиции продолжаются поисковые мероприятия. Знакомые парня рассказали, что он намеревался несколько дней "погулять", о чем их сообщал.

В пресс-службе Западного территориального управления Нацгвардии пока не комментируют ситуацию. Объясняют, что сделают это только после письменного запроса.

Как сообщал "Апостроф", в Одессе полиция разыскивает 20-летнюю девушку, которая исчезла около трех недель назад. Также сообщалось, что в Киеве обнаружили убитой пропавшую ранее девушку, вместе с ней нашли также труп ее парня.

Фотовзгляд

Все галереи
Маланка на Софийской площади в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Пролетая над гнездом президента: почему беспилотникам закрывают "глаза"

Европа открывает границы для украинцев не ради наших интересов - директор Института демографии

Зимняя сказка: заснеженный Киев с высоты птичьего полета - впечатляющие фото

Кровавые британцы, расстрелы военных и трупы для искусства: боевики придумали новую тактику против Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: