Ад какой-то: Собчак резко высказалась о визите в Киев

Российская журналистка, телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ, которая значится в базе "Миротворца" Ксения Собчак пояснила цель своего визита в Киев.

Об этом она написала в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

"Все е*нулись конечно, на теме Украины. Приехала к подруге. Выставила сториз. Журналисты обрывают телефон. То есть представить себе, что в Киев можно просто любить ездить и иметь тут друзей без политического контекста невозможно, да? Ад какой-то", - написала она.

В то же время журналист Айдер Муждабаев заявил в Facebook, что Собчак прибыла в Киев по приглашению экс-депутата Николая Мартыненко.

"Прилетела она "к нам" по приглашению бывшего депутата Мартыненко. Того самого. В VIP-зале аэропорта ее встречала его жена", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее Собчак ожидали в Киеве на встрече "Ялтинской экономической стратегии" (YES) в сентябре 2018 года, однако россиянка отменила свой визит.