Самый теплый день: синоптик порадовала украинцев погодой на пятницу

Пятница, 18 января, станет в Украине самым теплым днем перед грядущим похолоданием.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, днем температура по Украине почти везде достигнет +1 +5 градусов. Еще теплее будет на юге, где воздух прогреется до +4 +7 градусов.

Морозно будет лишь в Сумской и Харьковской областях, где температура ожидается на уровне от нуля до -2.

Вместе с тем, как отмечает Диденко, в ночь на 18 января будет прохладнее: -1 -3 по Украине и от нуля до +2 на западе.

На западе 18 января также ожидается мокрый снег и снег, местами даже возможен дождь. Также прогнозируются незначительные осадки на востоке, а вечером и на севере страны. На остальной территории будет сухо.

В Киеве днем будет без существенных осадков, а небольшой мокрый снег может выпасть ближе к вечеру.

В ближайшую ночь в столице будет от нуля до -2. Днем воздух прогреется до +1+4.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный синоптик рассказал, когда в Украине ждать новой волны похолодания.