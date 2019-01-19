​Синоптики предупредили украинцев о морозах: актуальный прогноз

В ближайшие дни в Украину придет похолодание. Ночью 20 января ожидается до 15 градусов мороза.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается погода без осадков, лишь днем в Карпатском регионе умеренный снег, в Хмельницкой, Винницкой, местами в Житомирской, Киевской и Черкасской областях небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 10-15° мороза, днем 1-6° мороза; в южной части и в западных областях менее холодно: ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 1° тепла, в Крыму и на юге Одесской области местами 3-6° тепла.

В Киеве - без осадков, лишь во второй половине дня небольшой снег; температура ночью 10-12° мороза, днем 3-5° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 20 января самая высокая температура днем была +6,1 в 1952 году, самая низкая ночью -26,5 в 1907, 2006 годах.

21 января в южной части, центральных и восточных областях снег, на юге и в Приазовье с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, на остальной территории небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 3-8 м/с, на юге 7-12 м/с.

Температура ночью 6-11°, днем 1-6° мороза; на юге и в Закарпатье в течение суток от 4° мороза до 2° тепла.

В Киеве небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 3-8 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 4-6° мороза.

Как сообщал "Апостроф", на Крещение, 19 января, Украину накроет холодный атмосферный фронт: ожидаются снег и дожди.