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​У Зеленского пожаловались на ситуацию с бизнесом в России: видео

суббота, 19 января 2019, 13:25

Юрист "Квартала 95" Иван Баканов прокомментировал расследование журналистов программы "Схемы" о наличии у кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского бизнеса в РФ.

Об этом сообщает ТСН.

По словам юриста, сенсации в этом расследовании нет, потому что фирма "Грин Филмз" получает на территории РФ так называемые роялти – то есть деньги за использование продукции, авторства в том числе и Зеленского, которая была изготовлена еще до 2014 года.

И, как напомнил Баканов, так работает бизнес в сфере интеллектуальной собственности во всем мире: сначала вы что-то делаете, а потом это что-то приносит вам деньги. В случае с Зеленским, в России регулярно демонстрируют фильмы, созданные по его сценариям.

"К сожалению, эти контракты заключены до 2021-2023 годов. Эти контракты касаются роялти, которые получает эта компания за произведенные фильмы в 2010-2014 годах", - объясняют в "Квартале".

Как сообщал "Апостроф", шоумен Владимир Зеленский, который заявил о своем намерении участвовать в выборах президента Украины, прокомментировал журналистское расследование, согласно которому, у него до сих пор существует кинобизнес на территории России.

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