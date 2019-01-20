Патриотичное видео школьников из Киева стало хитом сети

Украинские школьники удивили патриотическим видео, в котором напомнили, что наш язык – украинский.

Видео под названием "Украинский - это модно!" опубликовали в группе Стадион 112 школе в Facebook.

Группа посвящена специализированной школа № 112 им. Т. Г. Шевченко с углубленным изучением иностранных языков, на улице Большая Васильковская в Киеве.

Отметим, что буквально за три дня видео просмотрели почти 500 тысяч пользователей.

Как сообщалось, специально ко Дню защитника Украины, который отмечается в Украине 14 октября, организация "Voїny" сняла ролик с призывом вспомнить павших бойцов, которые защищали нашу землю.

Также ранее "Апостроф" снял видео с воздуха празднования большого традиционного Крещения в Киеве в субботу, 19 января.