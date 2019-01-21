Томос для Украины: стало известно о важном шаге священника под Луганском, фото

Первый священник под Луганском - отец Владимир Маглена перешел из церкви Московского патриархата (МП) в Православную церковь Украины (ПЦУ).

Об этом сообщил иерей Дмитрий Шаповалов в Facebook в воскресенье, 20 января.

"Я очень рад приветствовать в Православной церкви Украины своего друга, брата и наставника в одном лице – отца Владимира Маглену! После его литургии в Преображенском соборе ПЦУ в Киеве об этом уже можно открыто говорить", - написал он.

В свою очередь сам Владимир Маглена написал: "Один в поле не воин. Спасибо друзья, что вы всегда рядом. Это очень чувствуется".

Отметим, что отец Маглена служит в селе Веселое в Старобельском районе Луганской области. Оно находится в 30 километрах от границы с Россией и в 70 км от линии фронта.

Как сообщал "Апостроф", ранее был озвучен важный для Украины аспект в получении томоса.