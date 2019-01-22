РУС. | УКР.

вторник, 22 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

22 января

10:09
Под Днепром полиция устроила жуткий беспредел с активистом: опубликовано видео
10:05
Сын Джоли отказывается жить с матерью
10:04
"Шахтер" объявил о трансфере нападающего: опубликовано фото
09:54
С запада подошел мощный снежный циклон: синоптик пояснила, чего ждать украинцам
09:47
Предвыборная президентская гонка: украинцам пояснили, куда обращаться в случае угроз и подкупа
09:46
Отмывался в туалете: муж Собчак избил любовника своей жены
09:36
В Сумах вынесли жесткий приговор участнику АТО, застрелившему своего командира
09:34
Украинский футболист подписал контракт с испанским клубом
09:23
В Киеве поймали догхантера, убившего множество животных: фото, видео и все подробности
09:20
Появились новые подробности романа Брэда Питта и Шарлиз Терон
09:19
Активисты и ветераны АТО провели под Львовом "спецоперацию" против игральных заведений: видео
08:54
Под Запорожьем умер ветеран АТО, попавший ранее в скандал с агрессивным маршрутчиком: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Активисты и ветераны АТО провели под Львовом "спецоперацию" против игральных заведений: видео

вторник, 22 января 2019, 09:19

Три из трех заведений так называемой "Национальной лотереи" в Винниках Львовской области приостановили работу после рейда местных активистов.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Участники рейда зафиксировали работу игровых автоматов на скрытую камеру и вызвали полицию. Правоохранители опечатали учреждения к проведению детального осмотра и открыли уголовное производство.

"Есть факт, что АТОшник проиграл свой земельный участок в аппаратах. Он сидел, они ему предлагали алкогольные напитки и он в состоянии алкогольного опьянения написал расписку, что, когда он проиграет определенную сумму, они дали ему кредит на эту сумму. И после того, как проиграл, переписал тот участок", - рассказал участник боевых действий и активист Юрий Солиган.

Многочисленные жалобы местных жителей заставили посетить сюда активистов и ветеранов АТО. Со скрытой камерой они зафиксировали, что скрывается за вывеской про "Национальную лотерею".

Богдан - участник боевых действий и бывший игроман. Рассказывает: схема почти не изменилась с тех пор, как игорный бизнес в Украине официально под запретом. Игроков подогревают алкоголем и даже эротикой.

"В принципе, ничего там не поменялось, просто усовершенствовалось. Деньги даете в кассу, дают карточку, на карточке приставляете к игровому автомату. Чем больше денег проиграешь, тем больше наливают. Чтобы налили, надо начинать играть от 200 гривен. И сигареты дадут, кофе, чай, что-нибудь, здесь даже был такой момент, что когда они только открылись, был стриптиз каждую пятницу в 6 вечера", - рассказывает участник боевых действий активист Богдан Кузьма.

После фиксирования всего процесса на камеру активисты вызвали полицию. Работники игорного заведения сразу же изменили поведение.

Сначала работница угощала алкоголем, потом все отрицала. Полицейские опломбировали заведение и открыли уголовное производство по статье об игорном бизнесе. Все видеоматериалы активисты передали правоохранителям.

"Следователем осуществлен выезд по указанным адресам с целью проведения следственного действия, осмотра места происшествия, однако владельцы не предоставили нам согласия. Было принято решение об опечатывании, закрытии помещений с целью получения постановления суда для проведения санкционированного осмотра", - рассказала начальник следственного отдела Лычаковского райотдела Михаил Борусовский.

В общей сложности активисты побывали в трех игорных заведениях в Винниках. По словам мужчин, после рейда к ним уже звонили неизвестные. Сначала угрожали, потом предлагали договориться за деньги.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Львовом в отеле произошло массовое отравление.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: Общество Тема:
Теги: Львов, Винники, полиция

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Празднование Крещения в Киеве: эксклюзивное фото с высоты птичьего полета

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Как раздать 6 миллиардов: в Кабмине готовят новую предвыборную технологию

Крещение 2019: какие традиции нужно соблюдать на праздник

Миссия 2.0: кто будет спасать Донбасс и насколько это поможет

Температурные "качели": синоптики предупредили о похолодании

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: