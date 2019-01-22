Активисты и ветераны АТО провели под Львовом "спецоперацию" против игральных заведений: видео

Три из трех заведений так называемой "Национальной лотереи" в Винниках Львовской области приостановили работу после рейда местных активистов.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Участники рейда зафиксировали работу игровых автоматов на скрытую камеру и вызвали полицию. Правоохранители опечатали учреждения к проведению детального осмотра и открыли уголовное производство.

"Есть факт, что АТОшник проиграл свой земельный участок в аппаратах. Он сидел, они ему предлагали алкогольные напитки и он в состоянии алкогольного опьянения написал расписку, что, когда он проиграет определенную сумму, они дали ему кредит на эту сумму. И после того, как проиграл, переписал тот участок", - рассказал участник боевых действий и активист Юрий Солиган.

Многочисленные жалобы местных жителей заставили посетить сюда активистов и ветеранов АТО. Со скрытой камерой они зафиксировали, что скрывается за вывеской про "Национальную лотерею".

Богдан - участник боевых действий и бывший игроман. Рассказывает: схема почти не изменилась с тех пор, как игорный бизнес в Украине официально под запретом. Игроков подогревают алкоголем и даже эротикой.

"В принципе, ничего там не поменялось, просто усовершенствовалось. Деньги даете в кассу, дают карточку, на карточке приставляете к игровому автомату. Чем больше денег проиграешь, тем больше наливают. Чтобы налили, надо начинать играть от 200 гривен. И сигареты дадут, кофе, чай, что-нибудь, здесь даже был такой момент, что когда они только открылись, был стриптиз каждую пятницу в 6 вечера", - рассказывает участник боевых действий активист Богдан Кузьма.

После фиксирования всего процесса на камеру активисты вызвали полицию. Работники игорного заведения сразу же изменили поведение.

Сначала работница угощала алкоголем, потом все отрицала. Полицейские опломбировали заведение и открыли уголовное производство по статье об игорном бизнесе. Все видеоматериалы активисты передали правоохранителям.

"Следователем осуществлен выезд по указанным адресам с целью проведения следственного действия, осмотра места происшествия, однако владельцы не предоставили нам согласия. Было принято решение об опечатывании, закрытии помещений с целью получения постановления суда для проведения санкционированного осмотра", - рассказала начальник следственного отдела Лычаковского райотдела Михаил Борусовский.

В общей сложности активисты побывали в трех игорных заведениях в Винниках. По словам мужчин, после рейда к ним уже звонили неизвестные. Сначала угрожали, потом предлагали договориться за деньги.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Львовом в отеле произошло массовое отравление.