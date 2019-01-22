Бедненько, но чистенько: в сети показали фото трансформации Донецка в руках боевиков

В сети показали свалку на улицах оккупированного боевиками Донецка.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

"Бедненько, но чистенько" полным ходом превращается в "Бедненько и грязненько", - написал он.

Также блогер под ником hochu _ domoy разместил фото разбросанного мусора в городе.

"Донецк. Почти центр города, рядом с детской областной больницей - дороги и тротуары не почищены, мусор не вывезен.. Чего ждем? когда все растает ... и эпидемию?", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", жители оккупированного Донецка жалуются на горы невывезенного мусора на улицах города после новогодних праздников. Также ранее в сети показали фото коммунального коллапса у боевиков на Донбассе.