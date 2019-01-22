В Украину возвращаются метели и снегопады: синоптик назвала дату

Со среды, 23 января, в Украину вернутся снегопады и метели.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, 23 января погода изменится. В частности, почти по всей стране возобновятся снегопады и метели. В то же время на юге Украины потеплеет, в связи с чем там будет идти мокрый снег и даже дождь.

Также она отметила, что в связи с изменением погоды украинцы могут почувствовать головные боли, а сосуды "могут выделываться".

Как сообщал "Апостроф", ранее Диденко сообщила о возвращении морозов на День Соборности, во вторник, 22 января.

Напомним, ранее также был опубликован долгосрочный прогноз погоды для Украины, в котором синоптики рассказали, когда закончится зима.