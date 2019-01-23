США провели очередную разведку побережья Крыма: опубликована карта

Американский самолет Boeing RC-135V провел разведку у берегов оккупированного Россией Крыма.

Об этом в среду, 23 января, сообщает Украинский милитаристский портал.

Отмечается, что самолет с позывным REMIT41 начал патрулирование около 9 часов утра по киевскому времени и провел разведку не только у берегов Крымского полуострова и Черноморского побережья близ Новороссийска.

Уточняется, что Boeing RC-135V базируется на авиабазе Суда Бэй на острове Крит в Греции. Boeing RC-135 - семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.

Напомним, менее недели назад разгорелся скандал вокруг перехвата российским истребителем Су-30 в небезопасной манере самолета-разведчика США Lockheed P-3 Orionнад Черным морем. Тогда США опубликовали видео инцидента, на котором видно, что СУ-30 пролетел в считаных метрах от носа самолета-разведчика.