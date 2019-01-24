В Харькове поймали боевика ЛНР из "Ночных волков"

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика так называемой ЛНР в Харькове.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра в октябре 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в составе так называемой "добровольной народной дружины МВД ЛНР "Ночные волки" он выполнял задание террористов по боевому охранению и обслуживанию тяжелой бронированной техники и артиллерии.

Также злоумышленник сопровождал транспортные средства боевиков, перевозивших по временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей незаконные грузы, в том числе контрабандные товары.

Следователями Управления СБУ в Харьковской области относительно фигуранта дела начато уголовное производство по ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", при неизвестных обстоятельствах в Москве убили луганского боевика Максима Бокаря.