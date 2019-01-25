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​День святой Татьяны 2019: история, традиции и запреты

пятница, 25 января 2019, 00:17

25 января отмечают сразу два праздника - Татьянин день и День студента. Святая Татьяна считается покровительницей студентов и педагогов. В этот день принято ставить свечи за успехи в учебе.

"Апостроф" узнавал, какая история связана с этим праздником, что необходимо и чего не следует делать в этот день.

Святая Татьяна жила в Риме в эпоху зарождения христианства. С детства она верила в Бога и хотела посвятить жизнь служению ему. Во взрослом возрасте девушка стала служанкой в церкви, помогала больным, беременным, участвовала в обряде крещения.

Но в то время к власти пришла государственный совет, которая заставляла христиан отказаться от веры и поклоняться языческим богам. Татьяна не покорилась их законам, за что язычники подвергли ее мучениям. Девушка терпела ужасные пытки. В первый день пыток ей выкололи глаза, но Татьяна молилась Богу и просила его открыть мучителям очи. Внезапно все восемь мужчин, пытали девушку, увидели ангелов, которые отвергали их удары. После этого они обрели веру и просили Татьяну простить их, за что были обезглавлены.

Во второй день пыток Татьяну ранили кинжалами, но вместо крови из ее тела текло молоко, а раны пахли. На следующий день следов пыток совсем не осталось.

Татьяну бросали на съедение льву, но он лизал ей руки и разорвал одного из охранников. Ее объявили ведьмой, остригли волосы и заперли в церкви, но всех испытаний Татьяна выходила невредимой. Когда власти поняли, что пытки бесполезны, девушку обезглавили. Произошло это 12 января (25 января по новому стилю) 226 года. Ее смерть привела к вере тех, кто сомневался, а церковь провозгласила девушку святой.

Святая Татьяна является покровительницей всех студентов с XVIII века, именно 12 января 1755, в Татьянин день, императрицей Елизаветой Петровной был одобрен просьбе Ивана Шувалова об открытии первого университета. Уже 23 января 1755 года Московский университет начал свою работу, а через несколько лет среди университетских зданий появилась и церковь Святой Татьяны, а мученицу стали называть покровительницей всех учащихся.

Окончание зимней сессии приходилось как раз на 25 января, поэтому праздник Татьяны все студенты отмечали бурно и весело. В этот праздник ставят свечи за успехи в учебе. Студентам нужно пойти в этот день в церковь и поставить свечку покровительнице и заместителя студенчества - святой Татьяне, попросить помощи в обучении, ясного ума и хорошей памяти.

По традиции, хозяйки в этот день пекут хлеб и пряники в форме солнышка - это делает весну чуть ближе, а солнышко за окном - ярче и теплее. Каждый член семьи должен обязательно попробовать кусочек такого "солнышка". На Татьянин день нужно приготовить вкусный обед и накормить всех членов семьи, даже тех, кого нет рядом, нужно оставить для них тарелку с едой на столе.

В этот день нельзя никому отказывать в просьбах, особенно, если просят пищу. На Татьянин день нельзя ссориться и ругаться, особенно с близкими людьми, нужно постараться провести день в покое и доброжелательном настроении.

В этот день нельзя убирать, стирать, заниматься физическим трудом или ремеслом. Но накануне праздника нужно обязательно привести дом в порядок и прибраться, так как беспорядок в праздник может навлечь на вас неприятности и проблемы.

Студенты этот день отмечают особенно шумно, по студенческой традиции, в день студента нельзя даже прикасаться к конспектов с лекциями. Считается, что в этот праздник на последней странице зачетки нужно нарисовать домик с трубой, чем дольше будет дым, тем легче и успешнее обучения в новом году.

Напомним, "Апостроф" снял видео с воздуха большого традиционного Крещения в Киеве.

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