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​Появились новые подробности жесткого избиения в Борисполе директора известной певицы

суббота, 26 января 2019, 15:31

Мужчины, избившие под Киевом директора известной певицы Ольги Цибульской Александра, ничего не требовали и не объясняли.

Об этом сообщает "Информатор", ссылаясь на пресс-службу певицы.

По словам пресс-секретаря Ольги, неделю назад Александру позвонила представительница мебельной компании и хотела согласовать с ним проведение концерта певицы на вечеринке этой фирмы. Поскольку мужчина был в отпуске, они договорились о встрече 23 января в Борисполе. Адрес места встречи ему скинули СМС-сообщением.

Когда Александр приехал по указанному адресу, ему позвонили. Неизвестный мужчина попросил выйти из машины и отойти от нее. После этого к нему подошел сначала один незнакомец, а затем второй, после чего они начали его избивать. Нападавшие никак не комментировали свои действия и ничего не требовали.

Когда мужчины скрылись, Александру удалось добраться до своей машины, после чего он вызвал скорую. Медики констатировали сильные повреждения мягких тканей лица. Некоторое время мужчина пробыл в больнице, чтобы врачи смогли выяснить, не пострадали ли другие органы и насколько сильны травмы.

По словам Ольги, у них с директором не было ни с кем никаких конфликтов. В долги они также не влезали. Что стало причиной нападения для них неизвестно.

Зразу же после посещения больницы, Александр подал заявление в Бориспольское отделение полиции. Правоохранителям пока что не удалось установить личности нападавших.

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ХТО ЦЯ ШАЙКА БАНДИТІВ ???? ЛЮДИ , в мене ніколи ні з ким не було ніяких конфліктів і проблем! Ніколи ! Я чесно працюю,тому про такий жах мовчати не можу ! Ми чекали, що поліція це вирішить оперативно, написали заяву, зняли побої, але досі не отримали жодних результатів . Якщо ми проігноруємо зараз , то це може бути з кожним завтра. НЕ МОВЧІТЬ ! Звертаюсь до державних органів ! Допоможіть знайти злочинців ! Звертаюсь до своїх підписників !!!!! Давайте будемо наводити порядок ! Це якесь пекло! Будемо вдячні за поширення інформації

Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 28 декабря 2018 года произошло дерзкое нападение на солиста украинской группы DZIDZIO Михаила Хому (известного как Дзидзьо), в результате чего он получил травмы.

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