​Появились новые подробности жесткого избиения в Борисполе директора известной певицы

Мужчины, избившие под Киевом директора известной певицы Ольги Цибульской Александра, ничего не требовали и не объясняли.

Об этом сообщает "Информатор", ссылаясь на пресс-службу певицы.

По словам пресс-секретаря Ольги, неделю назад Александру позвонила представительница мебельной компании и хотела согласовать с ним проведение концерта певицы на вечеринке этой фирмы. Поскольку мужчина был в отпуске, они договорились о встрече 23 января в Борисполе. Адрес места встречи ему скинули СМС-сообщением.

Когда Александр приехал по указанному адресу, ему позвонили. Неизвестный мужчина попросил выйти из машины и отойти от нее. После этого к нему подошел сначала один незнакомец, а затем второй, после чего они начали его избивать. Нападавшие никак не комментировали свои действия и ничего не требовали.

Когда мужчины скрылись, Александру удалось добраться до своей машины, после чего он вызвал скорую. Медики констатировали сильные повреждения мягких тканей лица. Некоторое время мужчина пробыл в больнице, чтобы врачи смогли выяснить, не пострадали ли другие органы и насколько сильны травмы.

По словам Ольги, у них с директором не было ни с кем никаких конфликтов. В долги они также не влезали. Что стало причиной нападения для них неизвестно.

Зразу же после посещения больницы, Александр подал заявление в Бориспольское отделение полиции. Правоохранителям пока что не удалось установить личности нападавших.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 28 декабря 2018 года произошло дерзкое нападение на солиста украинской группы DZIDZIO Михаила Хому (известного как Дзидзьо), в результате чего он получил травмы.