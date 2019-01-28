Будет много крови: в России рассказали, как Украина сможет остановить Путина

Тех военных ресурсов, что есть в России достаточно для того, чтобы пролить много крови и пробить сухопутный коридор.

Об этом сообщает издание "Обозреватель", ссылаясь на слова учредителя и идеолога в РАД "Российское антивоенное движение" Павла Шелкова.

"Тут все зависит от того, какое сопротивление будет оказывать Украина. Если в Россию пойдет много гробов, как в Афганистане, не тысячи, а десятки тысяч, я думаю, Путин остановится, потому что это может взорвать ситуацию в России", - сказал он.

Также Шелков рассказал и о президенте РФ Владимире Путине.

"Здесь его пока что тихо ненавидят Москва и Петербург, но уже присоединяется ненависть других регионов Федерации, и это для него чревато. Тем более, если сюда пойдут десятки тысяч гробов, а на фоне этого ужесточатся санкции Запада...", - отметил идеолог.

По его словам, если бы была возможность, Путин бы захватил все регионы Украины, создал бы Малороссию до Румынии. И сейчас все будет настолько серьезным, насколько сильное сопротивление Украина окажет.

"Для Украины единственная стратегия: хочешь мира - готовься к войне. Нужно усилить боеготовность, сосредоточить нужное количество войск для того, чтобы нанести максимальный ущерб агрессору", - заявил Павел Шелков.

Как сообщал "Апостроф", для подготовки и проведения силового сценария в отношении Украины у Кремля наблюдается дефицит времени. Ну а в случае вторжения РФ врядли ограничится каким-то одним стратегическим направлением.