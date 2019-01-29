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Покажите живого Леню: в сети обсуждают пропажу главаря ЛНР

вторник, 29 января 2019, 11:52

На оккупированной части Луганской области запереживали о судьбе местного главаря боевиков Леонида Пасечника, который давно не появлялся на публике.

Тревогу забили пользователи в соцсети.

По их словам, Пасечника давно никто не видел в так называемой "ЛНР", а Яндекс уже сделал главой республики Козлова ("председатель Совета Министров "ЛНР", - прим. ред.).

В сети тут же стали комментировать инцидент.

Как сообщал "Апостроф", так называемый и. о. главы ЛНР Леонид Пасечник на украинском КрАЗе покрасовался во время "торжественного открытия" восстановленного после обстрелов бойцами ВСУ "Чернухинского путепровода", соединяющего незаконные формирования ЛНР и ДНР. В сети высмеяли происшедшее.

Кроме того, ранее сети повеселил "грозный" пиар главаря ЛНР.

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