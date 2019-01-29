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Политики спекулируют на базовых потребностях избирателей - социсследование Seetarget

вторник, 29 января 2019, 19:00

Почти 60% украинцев готовы отказаться от оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей ради установления мира в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования компании Seetarget "Украина в фокусе социологии. Социальные настроения граждан во время избирательной кампании 2019 года".

Как сообщили во время презентации результатов исследования, за такой вариант мира на Донбассе высказались 59,2% респондентов.

Как отметил политолог Николай Давидюк, вопросы войны и собственного уровня жизни становятся базовыми для большинства избирателей.

"Запрос остановки войны и увеличение доходов - это два основных вопроса. Это как раз эти два базовых чувства, которыми проще манипулировать политикам - прекратить войну и увеличить доходы", - отмечает он.

Не менее острым оказался и вопрос возвращения Украине ядерного статуса. 43,2% респондентов считают, что Украина должна вернуть себе этот статус, а 44,2% выступают против.

Симптоматическими оказались также результаты опроса относительно свободной продажи оружия, на чем сделал акцент партнер юридической компании "Миллер" Маси Найем.

"Очень удивлен тем, что 77% людей не поддерживает свободную продажу оружия. Это говорит о том, что в Украине не работают законы - вне зависимости увеличить или уменьшить ответственность за использование оружия. Это показатель разочарования людей в правовом государстве", - отметил юрист.

Не являются единодушными украинцы и в вопросе о введении смертной казни. Против высказались 47,2%, за - 41,3%.

Присутствующий на пресс-конференции кандидат психологических наук Спартак Суббота заметил, что результаты социологического исследования указывают на неспособность людей думать о реальных проблемах, пока не будут удовлетворены их базовые потребности.

"Повысить зарплаты и пенсии, снизить тарифы на ЖКХ, прекратить войну - именно эти обещания не позволяют человеку раскрыть свой потенциал и потребности более высокого уровня, потребности в идентичности, в выборе политического настроения, в самореализации", - отметил Суббота.

По мнению психолога, главная проблема украинской политической реальности в отсутствии высокоинтеллектуального кандидата, способного говорить не только о решении базовых потребностей, но создать, в первую очередь, четкую стратегию развития государства.

В пресс-конференции также принял участие директор компании Seetarget Алексей Боровский.

Опрос был проведен с 17 по 23 декабря 2018 года методом Face-to-face с участием 2010 респондентов разного возраста, пола и региона проживания. Погрешность измерения составляет не более 1,3% - 2,3%.

Компания Seetarget - член Социологической ассоциации Украины. С 2004 года команда Seetarget объединяет специалистов по коммуникации, социологов, маркетологов, психологов и политологов. Большинство работников является Ph.D. и специалистами в различных областях социальных наук. Компания занимается исследованиями в области политики и бизнеса.

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