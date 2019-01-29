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В Украине приближается весна: данные от синоптиков и народный прогноз на 29 января

вторник, 29 января 2019, 07:21

В Украине 29 января заметно потеплеет, прохладная погода с температурой около -3 градусов останется только на севере и востоке.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Небольшой снег с дождем пройдут в западных, северных, центральных, а также в Одесской областях, на остальной территории - без существенных осадков.

Утром местами туман, на дорогах местами гололедица. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с.

На востоке и на севере Левобережья температура ночью составит -7...-12 градусов, днем 0...-5 градусов. В большинстве южных областей и в Крыму ночью около нуля, днем +5...+10 градусов; на остальной территории ночью 0...-5 градусов, днем от -1 до +4 градусов.

29 января в Киеве местами небольшой снег, днем с дождем. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...-4 градусов, днем +1...+3 тепла.

По народному календарю 29 января отмечается день поклонения честным цепям апостола Петра. В народе этот день называли Пётр-полукорм, поскольку до этого времени у крестьян выходила половина зимнего корма для скота. По этому поводу народ приметил: "Если в амбарах ржаного хлеба осталось больше половины, быть хорошему урожаю". Погоду в этот день предсказывал ветер: если он дул с северной стороны, ожидали сильного мороза. Также считалось, что с этого дня зима должна идти на спад.

Как сообщал "Апостроф", по прогнозам синоптиков погода в феврале ожидается изменчивая: будут как морозы, так и оттепель со слякотью и повышенной влажностью. В первой половине месяца настанет потепление, не исключены осадки мокрого снега, на юге страны возможны дожди. Со второй половины февраля нас ждет больше солнечных дней, которые все же будут сменяться пасмурной и снежной погодой.

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