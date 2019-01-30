РУС. | УКР.

среда, 30 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

30 января

12:23
Украинских аграриев предупредили о новом виде мошенничества
12:20
Известный украинский футболист близок к переходу в клуб из Европы
12:20
Эффект "расчески": стало известно о новой угрозе для кораблей из-за Керченского моста
12:06
Появились фото полицейских, погибших в маршрутке под Одессой
12:03
Тайно прокрался Трамп: сети повеселило обнаружение дыры в российской ракете "Фрегат"
11:50
Тупые русские: известный журналист высмеял "Зенит" за трансфер Ракицкого
11:44
​Украина значительно нарастила расход газа: обнародованы цифры
11:42
Синоптик рассказала, как долго продержится в Украине теплая погода
11:38
Тимошенко пообещала в случае победы вдвое увеличить пенсии
11:30
Подрезали на джипе: Иван Ургант пострадал в ДТП
11:20
Участница Нацотбора на Евровидение призналась, почему не сработалась с Юрием Никитиным
11:15
Снова "блеснул" умом: в сети показали фото злостного "героя парковки" в Киеве
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Эффект "расчески": стало известно о новой угрозе для кораблей из-за Керченского моста

среда, 30 января 2019, 12:20

Из-за строительства Крымского моста стремительно мелеет Керченский подходной канал.

Об этом свидетельствуют сведения, поступаемые из капитании порта Керчь, сообщает Керчь.ФМ.

Отмечается, что Керченский подходной канал осенью 2015 года позволял проводить в Торговый порт судам с осадкой до 8 метров, а в январе 2019 года проходная осадка судов уменьшилась до 4.9 метров. Причем этот процесс плавно растянулся по времени, резко активизировавшись после начала стройки Крымского моста.

По мнению специалиста, проработавшего в портах Керчи почти два десятка лет, заиливание канала - естественный процесс.

"После начала постройки Крымского моста в конце 2015 года заиливание стремительно возросло. Портовики говорят, что это из-за изменившейся гидродинамики в Керченском проливе. Поток воды из Азовского моря выносит песок и ил, который не может полностью пройти мимо опор моста. Создается эффект "расчески". Поток воды стремится обогнуть мост и ил заносится в акваторию Керченской бухты, которая начинает активно мелеть", - сказал он.

Другой эксперт пояснил журналистам, что заиливание также угрожает судоходству и в Керченском проливе.

"В принципе, если регулярно чистить канал, то судоходство можно спасти. Однако данный эффект также наблюдается в самом Керченском проливе. За последние годы там сразу несколько судов сели на мель на фарватере с Кавказской стороны в тех местах, где раньше они свободно проходили", - отметил он.

Специалист также рассказал про негативный эффект для судоходства.

"Уменьшение проходной осадки очень негативно влияет на возможности портов. И хотя сами порты не так быстро мельчают, заилившийся Керченский подходной канал сводит на "нет" преимущества глубоководных причалов. Вкупе с санкциями и новыми требованиями законодательства, это уже можно сказать "убило" морскую отрасль Керчи. Зарплаты в морском секторе упали в несколько раз по сравнению с уровнем 5 летней давности. Многие лишились работы", - подчеркнул он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Крыму возникла новая проблема из-за строительства Керченского моста.

Фотовзгляд

Все галереи
Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем": фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Школьные войны: кто виноват в насилии над учителями

Весна на юге и нестабильный "минус": синоптики рассказали о погоде на неделю

Реформы в Украине: езда задом наперед

Толерантность как конъюнктура

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: