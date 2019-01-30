Эффект "расчески": стало известно о новой угрозе для кораблей из-за Керченского моста

Из-за строительства Крымского моста стремительно мелеет Керченский подходной канал.

Об этом свидетельствуют сведения, поступаемые из капитании порта Керчь, сообщает Керчь.ФМ.

Отмечается, что Керченский подходной канал осенью 2015 года позволял проводить в Торговый порт судам с осадкой до 8 метров, а в январе 2019 года проходная осадка судов уменьшилась до 4.9 метров. Причем этот процесс плавно растянулся по времени, резко активизировавшись после начала стройки Крымского моста.

По мнению специалиста, проработавшего в портах Керчи почти два десятка лет, заиливание канала - естественный процесс.

"После начала постройки Крымского моста в конце 2015 года заиливание стремительно возросло. Портовики говорят, что это из-за изменившейся гидродинамики в Керченском проливе. Поток воды из Азовского моря выносит песок и ил, который не может полностью пройти мимо опор моста. Создается эффект "расчески". Поток воды стремится обогнуть мост и ил заносится в акваторию Керченской бухты, которая начинает активно мелеть", - сказал он.

Другой эксперт пояснил журналистам, что заиливание также угрожает судоходству и в Керченском проливе.

"В принципе, если регулярно чистить канал, то судоходство можно спасти. Однако данный эффект также наблюдается в самом Керченском проливе. За последние годы там сразу несколько судов сели на мель на фарватере с Кавказской стороны в тех местах, где раньше они свободно проходили", - отметил он.

Специалист также рассказал про негативный эффект для судоходства.

"Уменьшение проходной осадки очень негативно влияет на возможности портов. И хотя сами порты не так быстро мельчают, заилившийся Керченский подходной канал сводит на "нет" преимущества глубоководных причалов. Вкупе с санкциями и новыми требованиями законодательства, это уже можно сказать "убило" морскую отрасль Керчи. Зарплаты в морском секторе упали в несколько раз по сравнению с уровнем 5 летней давности. Многие лишились работы", - подчеркнул он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Крыму возникла новая проблема из-за строительства Керченского моста.