Не задержан: в сети показали фото Героя Украины в Киеве, попавшего в скандал с поимкой контрабандистов

В сети показали фото Героя Украины и участника АТО Василия Зубанича, о якобы задержании которого ранее сообщали СМИ.

Снимок опубликовала волонтер Алена Шевцова в Facebook.

"В Киеве, только что с учений. Не задержан и абсолютно спокойный. Герой Украины Василий Зубанич, командир 10 бригады", - написала она.

Напомним, утром 30 января на Facebook странице Государственного бюро расследований было опубликовано сообщение о задержании группы должностных лиц, которые обвиняются в получении взятки размером 2500 долларов США.

"Эти деньги оперативный работник военной контрразведки СБУ и командир воинской части получили за непрепятствования в переправке больших партий сигарет российского производства с временно оккупированных территорий", – говорилось в сообщении.

В соцсетях появилась информация, что сотрудниками бюро был задержан Василий Зубанич. Позже в ГБР опровергли информацию об этом.