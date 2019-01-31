РУС. | УКР.

четверг, 31 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.45
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

31 января

13:41
Опубликовано видео инцидента в небе с самолетами Путина и НАТО
13:21
Тимошенко рассказала, что необходимо для подъема экономики
13:21
Был неопытным: Кондратюк рассказал о конфликте с Козловским
13:20
Эксперты Европейской ассоциации угля дали оценку методике "Роттердам+"
13:16
Минюст официально зарегистрировал ПЦУ: онлайн-карта и данные о новых парафиях
13:14
Соблазнительная Астафьева покорила сеть новой фотосессией
13:13
В ЕС придумали, как обойти иранские санкции США
13:09
​В России заговорили о возможной войне с Японией: генерал озвучил сценарий
13:07
Названа дата заседания суда в США по делу Лазаренко
12:58
Стала известна точная дата следующего боя Ломаченко
12:44
Очередной "привет" от "русского мира": появились фото обстрела боевиками важного объекта на Донбассе
12:30
Ани Лорак официально развелась с мужем-изменщиком
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Не задержан: в сети показали фото Героя Украины в Киеве, попавшего в скандал с поимкой контрабандистов

четверг, 31 января 2019, 12:25

В сети показали фото Героя Украины и участника АТО Василия Зубанича, о якобы задержании которого ранее сообщали СМИ.

Снимок опубликовала волонтер Алена Шевцова в Facebook.

"В Киеве, только что с учений. Не задержан и абсолютно спокойный. Герой Украины Василий Зубанич, командир 10 бригады", - написала она.

Напомним, утром 30 января на Facebook странице Государственного бюро расследований было опубликовано сообщение о задержании группы должностных лиц, которые обвиняются в получении взятки размером 2500 долларов США.

"Эти деньги оперативный работник военной контрразведки СБУ и командир воинской части получили за непрепятствования в переправке больших партий сигарет российского производства с временно оккупированных территорий", – говорилось в сообщении.

В соцсетях появилась информация, что сотрудниками бюро был задержан Василий Зубанич. Позже в ГБР опровергли информацию об этом.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: Общество Тема:
Теги: ГБР, Зубанич

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
США накрыли аномальные смертельные морозы

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У России появились новые "союзники": как Украине отбиться от угроз Кремля

Просто так мы не можем разместить фото Рады в "Википедии" - соучредитель энциклопедии

Школьные войны: кто виноват в насилии над учителями

Весна на юге и нестабильный "минус": синоптики рассказали о погоде на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: