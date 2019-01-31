Только через Гаагу: в сети высмеяли мечты главы РПЦ приехать в Украину

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в будущем сможет побывать в Киево-Печерской лавре, но в сети пользователи высмеяли его желание.

Об этом сообщают росСМИ.

Также он отметил, что на территории храма в Украине встретиться с верующими канонической Украинской православной церкви.

"Я надеюсь на то, что Господь сподобит меня еще на то, чтобы посетить Украину. Политическая ситуация и конъюнктура - это такие скоропроходящие явления. Сегодня - одни политические силы, потом другие… У меня сохраняется надежда, что я смогу помолиться в Киево-Печерской лавре, встретиться со своим верующим народом, с епископатом Украинской церкви, который сегодня героически отстаивает каноническое православие", - сказал он.

Предстоятель РПЦ призвал паству канонической церкви "твердо держаться веры, не поддаваться соблазнам" и выразил уверенность, что "духовное, культурное, цивилизационное единство россиян и украинцев сильнее, чем временные политические схемы и модели, которые работают на разрушение этого единства".

По мнению патриарха, лучше всего происходящее в мировом православии в связи с действиями Константинополя в Украине характеризует слово "кризис".

"Где раскол, там злоба. Мы же видим это: захваты храмов, избиения священников… Может ли слово Божие и правда Божия распространяться при помощи насилия, обмана, при помощи опоры на политические силы, может ли воля Божия распространяться при помощи той или иной политической партии? Да никогда", - сказал он.

В сети с сарказмом отреагировали на мечты главы РПЦ о приезде в Украину.

Как сообщал "Апостроф", высокопоставленный священник Российской православной церкви Всеволод Чаплин на митинге против возвращения Курильских островов заявил, что Киев это "русская земля", и что он "захвачен враждебными западными силами".