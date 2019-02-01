Тимошенко заявила о необходимости введения страховой медицины

Проводимую в Украине медреформу нужно откорректировать, в частности, вводить страховую медицину.

Об этом заявила Юлия Тимошенко во время общения с медицинским сообществом в Сумах, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Необходимо взять ту модель, с которой живет 90% цивилизованного мира, — медицинское страхование, которое дает право каждому человеку иметь свободный доступ к получению медицинской помощи", — отметила лидер партии.

По ее убеждению, страховая медицина может быть построена таким образом, чтобы большую часть медицинской страховки платил работодатель, который при этом платил меньше налогов.

Именно поэтому закон о медицинском страховании надо принимать одновременно с Налоговым кодексом, чтобы снизить налоговую нагрузку на бизнес.

"А для пенсионеров, нетрудоспособных людей, малолетних детей страхование будет обеспечивать государство, так как это происходит во всех странах, где действует страховая медицина", — пояснила Тимошенко свое видение здравоохранения.

"К сожалению, нынешняя реформа медицинской отрасли не решила основной проблемы: не сделала медицинские услуги качественными и доступными, а зарплату врачей — достойной", - считает лидер "Батькивщины".

К тому же, украинский бюджет сейчас настолько жалок, что денег едва хватило на первое звено медицинской помощи, а второе и третье звена переведены на хозрасчет. А это значит, что украинцы вынуждены сами дорого платить за обследования и лечение с американскими и европейскими протоколами.

Провалом власти, по мнению Тимошенко, является реорганизация скорой помощи. В украинских реалиях переход на американскую систему, когда на вызов в сверхсложных ситуациях выезжает скорая с парамедиками, приводит к тому, что в 100% случаев человек попадает в больницу.

"И если сейчас нас министр здравоохранения информирует, что можно вызвать скорую лишь тогда, когда температура — 40 градусов, если давление поднялось по этой аналогии до 300, — тогда ехать уже не надо, тогда уже надо машины посылать..." — отметила Тимошенко.

По ее мнению, нужно возвращаться к европейской модели скорой помощи,которая будет реагировать практически на все вызовы, помощь будет предоставляться своевременно, а госпитализация составит в среднем 20-25%.

"Качество жизни в Украине, в частности, ненадлежащее медицинское обслуживание, значительно хуже, чем во многих странах, и поэтому мы проигрываем конкуренцию за человека", — констатирует лидер "Батькивщины".

"Сейчас нам надо стать конкурентными в мире в соревнованиях за народ, за людей, за креативный класс. А для этого нужен качественно другой уровень жизни", — подытожила Тимошенко.