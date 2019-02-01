В сети показали видео гигантской очереди в онкодиспансер в Севастополе

В оккупированном Крыму, в Севастополе, в онкодиспансер выстраиваются огромные очереди.

Соответствующее видео опубликовано на Youtube канале "КрымМедСправка".

"Такая очередь в Севастополе в онкополиклинику, чтобы записаться на прием к онкоурологу. А президенту докладывают, что так все прекрасно и в течение 2-х недель, люди могут попасть к любому врачу", - прокомментировал видео автор ролика.

На записи видно, что очередь растянулась далеко за пределы регистратуры и вышла на улицу.

По подсчетам автора ролика, в очереди на тот момент было не менее 60 человек.

Как сообщают пациенты, записаться к врачам онкологической поликлиники через сайт "Госуслуги" и "Доктор 92" невозможно - графы с записью неактивны.





Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали фото огромной очереди в оккупированной Керчи, которая выстроилась в грязи на каток.