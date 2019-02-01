Знаменитый писатель попал в Украине под запрет из-за одиозного сторонника Путина

В Украину запретили ввоз 13 книг, которые содержат элементы российской пропаганды. В частности это касается книг известного писателя Сергея Довлатова.

Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

"Госкомтелерадио отказал ООО "Дресс Шоу", ООО "Етниктрейд", ООО "Якабу Трейд", ООО "Форс Украина", ООО "Перо" и ООО "Издательство "Махаон-Украина" в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора 13 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее эксперты прогнозировали проблемы на книжном рынке Украины. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Привет, контрабанда: чем обернется полный запрет книг из России.

Кроме того, ранее издатель рассказал, как книги из России попадают в Украину. Подробнее о состоянии книжного рынка в Украине читайте в интервью Александра Красовицкого "Апострофу": Те, кто читают пиратское, должны за это отвечать.