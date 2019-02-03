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​В Ивано-Франковске начальство превратило копов в мойщиков машин: фото, видео и детали скандала

воскресенье, 03 февраля 2019, 05:39

Патрульные Ивано-Франковской области пожаловались в Главное управление Нацполиции относительно того, что их руководство в течение двух лет заставляет их собственноручно мыть служебные авто.

Об этом сообщает "Слидство.Инфо".

Как сообщается полицейские написали рапорт начальнику Департамента патрульной полиции Украины Евгению Жукову, в котором рассказали о своей эксплуатации.

В течение двух лет патрульные Ивано-Франковской после каждой ночной смены собственноручно моют машины на территории управления. Зато руководитель управления Олег Костенко сообщил, что договоры на мойку машин есть, но "не показываются перед личным составом".

Как оказалось, еще в 2017 году на закупку мытья и чистки салонов патрульных авто был объявлен тендер. Выиграла его компания местного предпринимателя, которая и должна обслуживать управление.

В конце концов иванофранковские патрульные пожаловались на своего руководителя Олега Костенко. Под рапортом подписались 44 полицейских. Они не знали о закуплены услуги мойки и химчистки автомобилей, поэтому делали это самостоятельно.

Кроме того, согласно рапорту полицейских, в 2015 году, для чистки салонов патрульных авто каждый из них сдал деньги на покупку пылесоса Karcher. Патрульные заявляют, что служебную машину ни разу не мыли на мойке, которая "выиграла тендер".

В то же время сообщается, что рапорт патрульных руководитель Жуков вернул в Ивано-Франковск. А в Департаменте патрульной полиции Украины сообщили, что сейчас "проводится проверка".

В то же время, полицейские, которые поставили подписи под рапортом, жалуются на давление: им препятствуют продвигаться по службе, переводят на более низкие должности и не выплачивают премии.

Как сообщал "Апостроф", недавно на взятке попался заместитель начальника одного из районных отделений Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

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