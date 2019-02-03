Война на Донбассе: стало известно о ситуации на передовой

За сутки воскресенья, 3 февраля, на Донбассе ни один военнослужащий ВСУ не погиб и не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал, - говорится в сообщении ведомства.

Военные уточняют, что боевики обстреливали позиции ВСУ в районе Павлополя, Луганского, Зайцевого, Новотошковского и хутора Вольный.

Как сообщал "Апостроф", в ответ на обстрел грузовика с украинскими военными на Донбассе, ВСУ нанесли мощный удар по боевикам: по предварительным данным, уничтожено пятеро оккупантов.

Ранее в сети появилось яркое видео удара украинских военнослужащих зенитно-ракетным комплексом "Оса" по позициях боевиков на Донбассе.