На Донбасс прибыло подкрепление ВСУ: страшилку боевиков высмеяли в сети

В сети боевики распространяют фейк о том, что на Донбасс прибыло подкрепление ВСУ.

Об этом сообщает блогер IgorGirkin на своей странице в Twitter.

"Отмечается прибытие в Счастье группы снайперов, в большинстве состоящей из женщин, которые разговаривают с прибалтийским акцентом, с местным населением контактируют крайне редко... группа прибыла для активизации снайперской деятельности, с целью обострения обстановки", - написал он, пересказав страшилку боевиков.

Также об этом упомянул и блогер под ником "Фашик Донецкий". Он прикрепил скриншот к своему посту, где написано, что группа снайперов прибыла после учений на западной Украине.

Пользователей сети насмешила новая "информация" о ситуации на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", скандальная российская рок-певица Юлия Чичерина, которая является обладательницей так называемого "паспорта ЛНР", в очередной раз рассмешила украинцев абсурдным заявлением о ВСУ.