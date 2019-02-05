Синоптики рассказали о возвращении зимы: карта погоды

Во вторник, 5 февраля, в Украине не прогнозируют существенных осадков, лишь в Карпатах днем мокрый снег и дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день на дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0...-5 градусов за Цельсием, а днем 0...+4. В южной части ночью около 0, днем +4...+9, в Крыму до 15 градусов тепла.

В Киеве 5 февраля – без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0...-2 мороза, днем 0...2 градуса тепла.

Синоптики добавили, что сохраняется высокая снего-лавинная опасность.

"5 февраля - в горах и на высокогорье Закарпатской и Львовской областей; в горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", с 10-го февраля в Украину придет очередная волна потепления.